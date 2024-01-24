ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler

ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler
Züleyha Öncü
Dünyanın en iyi yemek yazarı Alan Richman, Amerika’nın yeni açılan en iyi 20 restoranını seçti.
1/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 1

GQ dergisi için yazdığı yemek yazılarıyla ünlenen Alan Richman yemek dünyasının Oscarları olarak bilenen James Beard Vakfı Ödülü‘nü 14 kez kazandı.

İşte ünlü GQ yazarı Alan Richman’ın seçtiği Amerika’nın en iyi 20 restoranı.

2/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 2

1. Qui
Austin, TX

3/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 3

2. Trois Mec
Los Angeles, CA

4/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 4

3. Roe
Portland, OR

5/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 5

4. Carbone
New York, NY

6/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 6

5. King + Duke
Atlanta, GA

7/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 7

6. Husk
Nashville, TN

8/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 8

7. Gunshow
Atlanta, GA

9/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 9

8. Orsa & Winston
Los Angeles, CA

10/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 10

9. Dover
Brooklyn, NY

11/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 11

10. Nico Osteria
Chicago, IL

12/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 12

11. Sir and Star at The Olema
Olema, CA

13/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 13

12. Bar Sajor
Seattle, WA

14/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 14

13. La Barbecue
Austin, TX

15/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 15

14. Alma
Los Angeles, CA

16/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 16

15. Daikaya
Washington D.C.

17/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 17

16. Casa Luca
Washington D.C.

18/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 18

17. Le Penguin
Greenwich, CT

19/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 19

18. Avance
Philadelphia, PA

20/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 20

19. The General Muir
Atlanta, GA

21/21
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler 21

20. Chi Spacca
Los Angeles, CA

Bunlar da İlginizi Çekebilir
En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız
En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız
Erkekleri soğutan kadın davranışları
Erkekleri soğutan kadın davranışları
Osmanlı padişahlarının gerçek görüntüleri ortaya çıktı. Kanuni Sultan Süleyman’dan Fatih Sultan Mehmet’e...
Osmanlı padişahlarının gerçek görüntüleri ortaya çıktı. Kanuni Sultan Süleyman’dan Fatih Sultan Mehmet’e...
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu
Bir erkek bir kadına sarıldığında ne olur? Düşündüğünüz gibi değil
Bir erkek bir kadına sarıldığında ne olur? Düşündüğünüz gibi değil
Sibirya'dan Türkiye'ye gelip denize girdiler
Sibirya'dan Türkiye'ye gelip denize girdiler