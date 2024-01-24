ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler

GQ dergisi için yazdığı yemek yazılarıyla ünlenen Alan Richman yemek dünyasının Oscarları olarak bilenen James Beard Vakfı Ödülü‘nü 14 kez kazandı.
İşte ünlü GQ yazarı Alan Richman’ın seçtiği Amerika’nın en iyi 20 restoranı.
1. QuiAustin, TX
2. Trois MecLos Angeles, CA
3. RoePortland, OR
4. CarboneNew York, NY
5. King + DukeAtlanta, GA
6. HuskNashville, TN
7. GunshowAtlanta, GA
8. Orsa & WinstonLos Angeles, CA
9. DoverBrooklyn, NY
10. Nico OsteriaChicago, IL
11. Sir and Star at The OlemaOlema, CA
12. Bar SajorSeattle, WA
13. La BarbecueAustin, TX
14. AlmaLos Angeles, CA
15. DaikayaWashington D.C.
16. Casa LucaWashington D.C.
17. Le PenguinGreenwich, CT
18. AvancePhiladelphia, PA
19. The General MuirAtlanta, GA
20. Chi SpaccaLos Angeles, CA