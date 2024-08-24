ABD'de yeni konut satışları verileri açıklandı

Kaynak: AA
ABD'de yeni konut satışları verileri açıklandı

ABD'de yeni konut satışları, temmuz ayında yüzde 10,6'lık dikkate değer bir artış göstererek 739 bin seviyesine ulaştı.

Bu rakam, piyasa beklentilerini aşarak dikkat çekti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, temmuz ayında mevsim etkilerinden arındırılmış yeni konut satışları, bir önceki aya kıyasla büyük bir artış kaydetti.

Bu artış, Ağustos 2022'den bu yana en yüksek aylık satış artışı olarak kaydedilirken, satılan yeni konut sayısı da Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Temmuz ayında yeni konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6'lık bir artış gösterdi. Ancak, satışa çıkan yeni konutların medyan fiyatı yıllık bazda yüzde 1,4 oranında düşüşle 429 bin 800 dolara geriledi.

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