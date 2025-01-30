ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kamerada

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 kişilik yolcu uçağı ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi.

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Çarpışmanın 60 kişilik American Airlines yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 helikopteri arasında olduğu bilidirildi. Kansas'tan geldiği belirtilen uçağın Potomac Nehri'ne düştüğü açıklanırken, 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıdığı öğrenildi.

D.C. Metropolitan Polis Departmanı ve ABD ordusuna ait helikopterler de dahil olmak üzere çok sayıda helikopter Potomac Nehri'ndeki olay mahallinin üzerinde arama çalışmalarına başladı. DC Fire ve EMS, itfaiye botları da harekete geçti. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatılıp 4 kişinin nehirden çıkarıldığı aktarıldı.

Kennedy Center'daki bir gözlem kamerasından alınan videoda ise çarpışma ile birlikte uçak ve helikopterin alev topuna döndüğü görülüyor. Can kaybına ilişkin Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, "Kaç ölüm olduğunu bilmesek de ölümlerin olduğunu biliyoruz" dedi.