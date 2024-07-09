ABD’de yolcu uçağının kalkışı sırasında tekerleği koptu

ABD’de güvenlik incelemesine aldığı Boeing tipi yolcu uçaklarından biri daha kazaya karıştı. United Airlines'a ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Los Angeles'tan kalkış anında tekerleklerinden biri koptu.

Kazada, ölen ya da yaralanan olmadığı, uçağın seferini tamamlayarak Denver’e güvenli olarak indiği açıklandı.

United Airlines'ın yaptığı açıklamada, uçakta 174 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğu belirtilerek “Bu kazaya neyin neden olduğunu araştırıyoruz" denildi.

İLK KEZ OLMUYOR

ABD Federal Havacılık İdaresi, kazaya ilişkin bir soruşturma daha açtı.

Geçtiğimiz Mart'ta United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının San Francisco'dan kalkışı sırasında da bir tekerleği kopmuş ve fırlayarak yerindeki birkaç araca zarar vermişti.