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ABD’de yük treni raydan çıktı

ABD’nin Detroit şehri yakınlarında yük treni raydan çıktı. ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit şehri yakınlarında Van Buren kasabasında yük treni raydan çıktı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 23:34
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ABD’de yük treni raydan çıktı

ABD’de yük treni raydan çıktı
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(İHA) - Kazadan en az 6 vagonun etkilendiği belirtilerek, ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Trenin raydan neden çıktığı henüz bilinmezken, bölgede tehlikeli bir durumun olmadığı açıklandı.

Yetkililer, tehlikeli maddelerin bulunduğu vagonların kazadan etkilenmediğini aktararak, tehlikeli maddeye maruz kalındığına dair kanıt olmadığını açıkladı. Michigan Çevre, Büyük Göller ve Enerji Departmanı, halka yönelik herhangi bir tehdit belirtisi olmadığını belirterek, olay yerine inceleme için ekip sevk edildiğini aktardı.

Ohio'da kimyasal felaket

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 11’i kimyasal madde taşıyan 50 vagonu raydan çıkmıştı. Kazanın ardından yangın çıkmış bazı vagonlarda patlamalar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle bölgeye yüksek miktarda kimyasal madde yayılması nedeniyle binlerce kişi tahliye emri verilmişti.

Ohio Valisi Mike DeWine, ABD Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Acil Müdahale Ekibi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yardım istedi.

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