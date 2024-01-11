ABD’deki fırtınada can kaybı 5'e yükseldi

ABD’nin ortabatı ve güneydoğusundaki en az 30 eyalette salı gününden bu yana etkili olan şiddetli kış fırtınası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar, hortum, kar ve sağanak yağış bölgede etkisini gösterirken, yaklaşık 164 milyon kişinin bulunduğu bölgede dondurucu hava şartları ve kasırga uyarısı yapıldı. ABD’nin güneyindeki Florida eyaletinden kuzeydeki New York eyaletine kadar olan bölgede 630 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Houston County’de meydana gelen hortum nedeniyle 81 yaşındaki 1 kadın yaşamını yitirirken, Birmingham kentinde ağacın otoyoldaki aracın üzerine düşmesiyle 68 yaşındaki 1 kişi, Georgia'nın Clayton bölgesinde de benzer bir olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kuzey Carolina'daki Catawba County’de bir mobil ev kampının olduğu bölgede hortum meydana gelmesiyle 1 kişi, Missouri eyaletinde ise 17 yaşındaki bir sürücü buzlanan yolda aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Dün ABD genelinde 15 binden fazla uçuş ertelendi, yaklaşık bin 300 uçuş ise iptal edilmek zorunda kalındı. Ulusal Hava Durumu Servisi’ne (NWS) göre Atlantik Kıyısı boyunca 150'den fazla nehirde su seviyesi normalin üstüne çıktı.

Saatte 150 kilometre hızla ülkede etkili olan şiddetli fırtına, dün akşam saatleri itibarıyla Kanada’ya doğru ilerliyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, Cuma günü farklı bir şiddetli fırtınanın etkili olacağını, doğudaki eyaletlerde kar yağışının etkili olacağını aktardı.