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ABD’deki Halkbank davasında karar çıkmadı. Yüksek mahkeme tarafları dinledi

ABD’de İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank'ın yaptığı temyiz başvurusunun duruşması Yüksek Mahkeme'de görüldü. Tarafları dinleyen mahkeme kararını daha sonra açıklayacak.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 04:45
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ABD’deki Halkbank davasında karar çıkmadı

ABD’deki Halkbank davasında karar çıkmadı. Yüksek mahkeme tarafları dinledi
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ABD’de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank’ın “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirmek için tarafları dinledi.

AA’nın haberine göre; “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası”nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanamayacağı konusunda 9 üyeli mahkemenin tarafların görüşlerini dinlediği ve sorular yönelttiği duruşma bir saatten fazla sürdü. Yargıç Clarence Thomas, önce Halkbank avukatlarına söz hakkı verdi.

Halkbank avukatı, New York Güney Bölge Mahkemesi’nin Halkbank yargılama yetkisi olmadığını ve bankanın “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında yargı bağışıklığının bulunduğunu söyledi.

Duruşma sırasında Halkbank avukatına, yüzde 51’lik bir ticari işletme söz konusu olduğunda bankayı bir devlet organı olarak ayırt etmenin herhangi bir yolu olup olmadığı sorusu yönetildi.

Yargıç Amy Coney Barrett ve Neil Gorsuch savcılığa, bu tür bir davanın ABD’ye karşı misillemelere neden olup olmayacağı ve ABD’deki 50 eyaletin Çin’e Kovid-19 soruşturması gibi, farklı gerekçelerle yabancı devletlere dava açmasına kapı aralayıp aralamayacağı sorularını yöneltti.

KARAR YAZILI OLARAK AÇIKLANACAK

“Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası”nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanmayacağı yönünde daha önce istinaf mahkemelerinde farklı kararlar alındığı için Halkbank’ın başvurusunu kabul eden ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasanın ceza hukuku davalarını da kapsayıp kapsamadığına karar verecek. Yüksek Mahkeme, kararını yazılı olarak açıklayacak.

Yüksek Mahkeme, Halkbank’ın başvurusunu haklı bulup lehte karar verirse dava düşecek; aleyhte bir karar alarak federal ve bir üst mahkemenin aldığı kararları onarsa New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.

Bankaya, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal” suçlaması yöneltiliyor.

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