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Okullardan teknoloji devlerine "ruh sağlığı" davası

ABD'nin Washington eyaletinde bazı devlet okulları, çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji devi şirketleri dava etti.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:30
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ABD'deki okullarda teknoloji şirketlerine ruh sağlığını bozma davası açıldı

Okullardan teknoloji devlerine ''ruh sağlığı'' davası
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ABD Washington'daki Seattle bölgesinde bulunan devlet okulları, eyaletteki bölge mahkemesine 91 sayfalık şikayet dilekçesi sundu.

Dava konusu dilekçede TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, YouTube'un sahibi Google ve Snapchat'in sahibi Snap'in ürünlerinde çocukları hedef alarak kamu zararına davrandıkları ifade edildi.

Şirketlerin, ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyete, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu savunulan dilekçede, öğrencileri eğitmenin daha da zorlaştığı belirtildi.

Dilekçede, okulların, ilave ruh sağlığı uzmanları istihdam etmek zorunda kaldığı, sosyal medyanın etkilerine dair ders planları geliştirdiği ve öğretmenlere ilave eğitimler sağladığı bilgisi verildi.

Dava edilenlerin, gençlerin savunmasız beyinlerini başarılı şekilde sömürdüğü ileri sürülen dilekçede, gençlere yöneltilen içeriklerin sıklıkla zararlı olduğuna vurgu yapıldı.

Dilekçeye göre, 2009 ila 2019'da "iki hafta boyunca çok üzgün veya umutsuz" hisseden Seattle bölgesi devlet okullarındaki öğrenci sayısı ortalama yüzde 30 arttı.

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