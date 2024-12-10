ABD'deki suikastın yeni detayları ortaya çıktı! Sigorta şirketinin CEO'sunun öldürülmesi soruşturması büyüyor

ABD’nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Luigi Mangione, cinayet suçlamasıyla yargılanacak. Pensilvanya’da yakalanan 26 yaşındaki zanlının davası, New York’ta devam edecek.

ZANLININ YAKALANMASI VE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Mangione geçtiğimiz hafta Pensilvanya’nın Altoona kentinde bir fast food restoranında yakalandı. Restoran çalışanının polisi aramasıyla gözaltına alınan zanlı, sahte kimlik taşıdığı ve polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Üzerinde ruhsatsız “hayalet silah” olarak bilinen, 3D yazıcıyla üretilmiş bir tabanca, susturucu ve sağlık sektörünü eleştiren bir manifesto bulundu.

Manhattan Bölge Savcılığı, zanlının cinayetle suçlanacağını açıkladı. Yetkililer, Mangione’nin saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğine inanıyor ve olayın detaylarını araştırıyor.

SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?

4 Aralık’ta New York Manhattan’da bir konferans için oteline giriş yapmak üzere olan 50 yaşındaki Brian Thompson, yakın mesafeden ateşlenen silahla vurularak hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kameralarına göre saldırgan, otel girişinde dakikalarca dolandıktan sonra CEO’nun arkasından yaklaşarak saldırıyı gerçekleştirdi. Thompson, olay yerinde yaşamını yitirdi.

NYPD (New York Polis Teşkilatı) Başdedektifi Joseph Kenny, saldırının hedef gözeterek planlandığını ve zanlının kaçış rotası üzerinde detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ayrıca zanlının sırt çantasının Central Park’ta bulunduğu, çantada Monopoly parası ve çeşitli belgeler yer aldığı açıklandı.

ZANLININ PROFİLİ VE MOTİVASYONU

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, zanlının Maryland doğumlu ve Hawaii eyaletine kayıtlı olduğunu, üzerinde sahte kimlikler ve susturuculu silah bulunduğunu ifade etti. Mangione’nin sağlık sigortası sistemini eleştiren el yazısıyla yazılmış bir manifesto taşıdığı bildirildi.

UNITEDHEALTHCARE CEO’SU BRIAN THOMPSON KİMDİ?

2001 yılından bu yana UnitedHealthcare’de farklı görevlerde bulunan Brian Thompson, 2021 yılında CEO olarak atanmıştı. Sektördeki liderliğiyle tanınan Thompson, şirketin stratejik büyümesinde önemli bir rol oynuyordu.

FBI’DAN 50 BİN DOLAR ÖDÜL DUYURUSU

Saldırının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da devreye girerek saldırganın yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor ve zanlının bağlantıları inceleniyor.

CİNAYETİN ARDINDA NE VAR?

Polis, olayın arkasındaki motivasyonu henüz açıklığa kavuşturamadı. Ancak sağlık sektörüne yönelik eleştiriler içeren manifesto, saldırının bireysel bir hesaplaşma ya da ideolojik bir amaçla yapılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.