ABD’den Arjantin’e 16 milyar dolarlık ceza

ABD Federal Mahkemesi Arjantin hükümetinin satın aldığı enerji şirketine 16 milyar dolar ceza kesti.

ABD’den Arjantin’e 16 milyar dolarlık ceza

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Mahkeme, YPF'nin eski yatırımcıları Petersen ve Eton Park'a zararları için 8,4 milyar dolar, faiz ödemesi olarak da 7,6 milyar dolar ödenmesine karar verdi.

Petersen ve Eton Park'ın sahipliğini üstlenen ABD merkezli Burford Capital isimli finans şirketinin hisseleri kararın ardından yüzde 28 değer kazandı.

Kararı "eşi benzeri görülmemiş ve hatalı" olarak tanımlayan Arjantin hükümeti dosyayı temyize taşıyacağını duyurdu.

Buenos Aires'ten yapılan açıklamada, "Arjantin yasalarına göre kurulan Arjantinli bir şirketin eski hissedarlarının haklarına ilişkin bu dava ABD mahkemesinin yetkisinde değil" dendi.

Arjantin hükümet sözcüsü Gabriela Cerruti, "Vahşi fonlara karşı enerji egemenliğimizi ve YPF'yi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Arjantin hükümeti, 2012'de YPF'nin çoğunluk hisselerini elinde tutan İspanyol şirketi Repsol SA'nın petrol üretimine yeterince yatırım yapmamasını gerekçe göstererek şirketin yüzde 51'ini kamulaştırmıştı.

Buenos Aires yönetimi ve Repsol SA, 2014'te 5 milyar dolar karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Devam eden süreçte Burford Capital, şirketin yüzde 25'ini elinde tutan iki şirketi satın alarak hukuki süreci başlatmıştı.

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