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ABD Musk'ın beyin çipi projesini reddetti

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Elon Musk'ın Neuralink şirketi tarafından yapılacak olan beyin implantının klinik denemelerini reddettiğini duyurdu. ABD, söz konusu teknolojinin beyne zarar verebileceğini belirtti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:05
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ABD'den beyin çipi projesini reddetti

ABD Musk'ın beyin çipi projesini reddetti
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İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefinde olan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacağı belirtilmişti.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Elon Musk'ın Neuralink şirketi tarafından yapılacak beyin implantının klinik denemelerini reddettiği açıkladı.

FDA, söz konusu teknolojinin beyin ve implant işlevselliğini değiştirebileceğini, iltihaplanmaya, kan damarlarının yırtmasına ve başka şekilde kırılgan dokuya zarar verebileceğini söyledi.

Elon Musk, artık şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini açıklamıştı.

Musk, Neuralink tarafından geliştirilen ve beyne yerleştirilen çipin insanlı deneylerinin 6 ay içinde başlamasını beklediklerini söyledi. Ancak bu testlerin başlaması için öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alınması gerekiyor.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.

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