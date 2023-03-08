ABD’den yeni suçlama: Çinli vinçler casusluk yapıyor

ABD ve Almanya limanlarında özellikle kargo taşımacılığında Çinli ZPMC şirketinin ürettiği vinçler kullanılıyor. Amerikan ordusu tarafından da kullanılan vinçler hakkında ABD’den önemli bir iddia gündeme getirildi.

Bild’de yer alan habere göre, Hamburg limanında da kullanılan vinçlerin casusluk için burada olduğu ve ABD’nin dünya çapındaki üslerine sevk ettiği malzemeyi izleyebileceği ve bunu Pekin’e rapor edebileceği iddia edildi.

Alman Hür Demokratik Parti milletvekili Frank Müller-Rosentritt yaptığı uyarıda, ''ABD yetkilileri ZPMC tesislerinden gelen casusluk tehditleri konusunda uyardığında, bunu çok ciddiye almalıyız'' dedi.

ZPMC şirketi, tüm dünyada ise 100’den fazla ülkede toplam pazarın yüzde 70’ini kontrol ediyor. Amerikan teknoloji devi Microsoft ile geliştirilen özel yazılıma sahip vinçler, Çin’in Şanghay kentindeki merkezden izlenebiliyor.

2001 yılında FBI, Baltimore limanına ZPMC vinçleri teslim eden bir kargo gemisinde istihbarat toplama ekipmanı buldu ancak ne yaptırım uygulandığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise ‘Truva atı’ olduğu öne sürülen vinçlerle ilgili tüm bu endişeleri “paranoya” olarak nitelendirdi.

‘BALON’ KRİZİ YAŞANMIŞTI

Liman vinçleri, Washington-Pekin hattında giderek yükselen gerginliğin son örneği oldu. Yakın zamanda ise iki ülke casus balon ile karşı karşıya gelmişti.

Washington yönetimi, balonun Çin için bilgi topladığını, gözlem yaptığını ve istihbarat edindiğini vurgularken, Çin bunu reddederek balonun istihbarat değil meteoroloji balonu olduğunu ve ABD hava sahasına sürüklendiğini savundu.

Üç otobüs büyüklüğünde boyuta sahip balon, günlerce yaklaşık 60 bin fit yükseklikte süzülerek ABD'nin bazı bölgelerinde görüldü.