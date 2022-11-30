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ABD'den Çin'e suçlama

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Burns, ABD'nin, Çin'deki ABD'li mahkumları üç yıldır göremediğini ileri sürdü. 

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:34
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ABD'den Çin'e suçlama: Mahkumları üç yıldır göremiyoruz

ABD'den Çin'e suçlama
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ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicolas Burns, Çin'deki Covid-19 kısıtlamalarının diplomatik misyonların faaliyetlerini ve konsolosluk işlerinin yürütülmesini zora soktuğunu belirterek, "Çin'deki ABD'li mahkumları üç yıldır göremiyoruz" dedi.

Düşünce kuruluşu Chicago Küresel İlişkiler Konseyi'nin çevrimiçi toplantısında konuşan Büyükelçi Burns, bu durumun iki ülke arasındaki 1980 tarihli konsolosluk sözleşmesini ihlal ettiğini vurguladı.

Burns, salgın kontrol kısıtlamalarının diplomatların ve konsolosluk görevlilerinin ülke içinde hareket etmesini, kamu kurum ve tesislerini ziyaret etmesini engellediğini kaydederek, "Çin'deki ABD'li mahkumların çoğunu üç yıldır göremiyoruz çünkü buradaki yönetim, Kovid gerekçesiyle, tedbirleri öne sürerek, diplomatlarımızın hapishanelere girmesine izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamaya temelden karşı olduklarının altını çizen Burns, "1980 tarihli konsolosluk sözleşmesi uyarınca ABD'li mahkumları ziyaret etmeye hakkımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"BARIŞÇI PROTESTOYA HAKLARI VAR"

Burns, ülkede son günlerde Covid-19 tedbirlerine karşı yapılan protestoların, insanların kısıtlamalardan duyduğu hoşnutsuzluğu gösterdiğini belirterek, "ABD yönetimi, Çin halkının barış protestoya ve seslerinin duyulmasına hakkı olduğunu düşünüyor" dedi.

Kısıtlamaların sıradan vatandaşların da hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Burns, "Burada Covid-19 kısıtlamaları çok katı olduğu için hayat zor. Tepkilerin Çin hükümetinin tutumundan kaynaklanan sebepleri var. Burada bunları tartışmak istemiyorum. Onların iç işlerine saygı gösteriyorum fakat farklı görüşler var. Sonuçlarının ne olacağını bekleyip görmek gerek ama Çin halkı için çok önemli bir olay olduğu açık" diye konuştu.(AA)
 

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