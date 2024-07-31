ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması

ABD yönetimi, İsrail ile Lübnan arasında artan tansiyonu dikkatle izlemekte. Beyaz Saray'ın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Amerika'nın, bölgede yaşanan çatışmaların tırmanmasını arzu etmediğini belirtti. İsrail güçleri, Beyrut'un güney kesimlerine operasyon düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mecdel Şems bölgesinde gerçekleşen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu olarak görülen bir Hizbullah liderini hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail medyası ise, yapılan operasyonda Hizbullah liderlerinden Fuad Şükür'ün özellikle hedef seçildiğini bildirdi. ABD, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor ve herhangi bir çatışmanın genişlemesini önlemek için çaba gösteriyor.

"SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL"

İsrail'in Lübnan'a hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi. Jean-Pierre "Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil" dedi.

"İSRAİL'İ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NE ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklamalarda bulundu. Buhabib, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla "Orantılı" olmasını umduğunu belirtti. Buhabib, ayrıca İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıkladı.

KOMUTAN SAĞ KURTULDU, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Şükür, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.