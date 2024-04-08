ABD’den dünyanın en büyük çip şirketine teşvik paketi

ABD, dünyanın en büyük çip üreticisinin Arizona'da fabrika kurmasına yardımcı olmak amacıyla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) şirketine 6,6 milyar dolar hibe ve 5 milyar dolar kadar kredi vermeyi planlıyor.

Başkan Joe Biden'ın kritik teknolojinin yerli üretimini artırma çalışmalarını güçlendirmeye çalışıyor.

ABD’de Pazartesi günü açıklanan ön anlaşma kapsamında TSMC, Phoenix'te 2025 ve 2028'de üretime başlaması beklenen iki tesise ek olarak üçüncü bir fabrika inşa edilmesi planlanıyor.

Paket, Apple Inc. ve Nvidia Corp. gibi şirketlerin yonga üreticisi olan TSMC'nin üç tesiste yapacağı toplam 65 milyar dolardan fazla yatırımı destekleyeceği belirtildi.

EN GELİŞMİŞ ÇİPLER ABD’DE ÜRETİLECEK

Raimondo, duyuru öncesinde gazetecilere verilen birifingde, “İlk kez gezegendeki en gelişmiş yarı iletken çipleri burada Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Amerikalı işçilerle üreteceğiz” ifadelerini kullandı. TSMC 2 nm’lik çipleri ilk olarak 2025’te Tayvan’da üretmeyi hedefliyor.

Çip şirketlerini on yıllardır üretimlerini yurtdışını taşıdıktan sonra Amerika’da fabrika kurmaya ikna etmek amacıyla 39 milyar dolar doğrudan hibe ve 75 milyar dolar değerinde kredi ve garantiler taahhüt eden program kapsamında açıklanan en büyük teşviklerden birisi olma özelliğine sahip.

ABD KESENİN AĞZINI AÇTI

Intel Corp. neredeyse 20 milyar dolarlık hibe ve kredi için ön anlaşmaya imza atarken, Güney Koreli Samsung Electronics Co. şirketinin ise 6 milyar dolardan fazla hibe alması öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı ayrıca eski nesil çipler üreten şirketlere üç teşvik verdi ve önümüzdeki günlerde Micron Technology Inc. için de milyarlarca dolarlık bir paket açıklaması tahmin ediliyor.