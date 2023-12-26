ABD'den F-16 göndermeli memnunuz mesajı. İsveç'in NATO üyeliği komisyondan geçti

Konuyla alakalı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine kabulü kapsamında, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu’nun teklifi kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 satışıyla alakalı Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da söyledi.

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.