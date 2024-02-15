ABD’den F-16’ların ne zaman geleceği belli oldu

Kaynak: Gazete Oksijen
ABD’den F-16’ların ne zaman geleceği belli oldu
ABD Kongresi’nde Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarına satışa ilişkin sürecin onay sürecinin tamamlanmasının ardından tedarik ve modernizasyonun bu yılın haziran-temmuz döneminde yürürlüğe gireceği iddia edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından paylaşılan bilgide, Türkiye’ye satışı onaylanan F16’ların tedarik ve modernizasyon süreci, kullanımı ile F-35 programına yönelik; "40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmî kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldu.

‘HAZİRAN-TEMMUZ AYLARINDA TAKVİM YÜRÜRLÜĞE GİRECEK’

Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının Türkiye'ye iletilmesinin beklendiğini belirtti. Kaynaklar, "Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerin de sürdüğü belirtildi.

F-16 kullanımına yönelik ortaya atılan iddialar ile ilgili de bilgiler veren kaynaklar "Temin ve modernize edilecek F-16’ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir" ifadelerini kullandı.

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