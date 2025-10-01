ABD’den gaz kazığı! Rus gazından üç kat daha pahalı

Türkiye adına BOTAŞ ile dünyanın en büyük bağımsız entegre enerji ve emtia gruplarından Mercuria arasındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşması Trump ve Erdoğan’ın huzurunda imzalanmıştı.

Bu anlaşmaya göre Türkiye, yılda 4 milyar metreküp olmak üzere 20 yıl boyunca ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alacak. Bunun Türkiye’ye maliyeti her 1000 metreküp için 614 dolar. Türkiye aynı LNG'yi Rusya'ya 1000 metreküp için 220 ile 290 dolar ödüyor. Aynı gaz için ABD’ye neden neredeyse 3 misli fazla para ödeneceği tartışmaların odağını oluştururken faturanın yine vatandaşa çıkacak olması anlaşmaya yönelik tepkileri artırıyor.