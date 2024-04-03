ABD’den Gazze’ye 50 bin öğünlük gıda

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 13.23'te "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı açıkladı.

Operasyon kapsamında 50 bin 680 öğüne denk gelen gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği bilgisi paylaşılırken ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği de aktarıldı.

CENTCOM, 1 Nisan'da da Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Gazze'nin kuzeyine 25 bin 344 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurmuştu.