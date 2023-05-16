ABD'den Hindistan'a 'dini azınlıklara karşı şiddeti kınama' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Hindistan hükümetine "ülkedeki dini azınlıklara karşı yaşanan şiddeti kınaması" çağrısında bulundu.

ABD'den Hindistan'a 'dini azınlıklara karşı şiddeti kınama' çağrısı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Eastern Eye sitesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Bakanlığın "inanç özgürlüğü" raporuna ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Adının açıklanmasını istemeyen dışişleri yetkilisi, Hindistan'da düzenli olarak dini azınlıklara yönelik yaşanan şiddetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hindistan'da başta Müslüman azınlıklara yönelik yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili Hint yetkililere endişelerini ilettiklerini aktaran yetkili, "Bu endişelerimizle ilgili düzenli şekilde hükümete şiddeti kınama çağırısında bulunuyor, dini azınlıklara karşı insanlık dışı söylemlerde bulunanları sorumlu tutmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkili, konunun takibini sürdürmek için sahadaki sivil toplum üyeleriyle çalışmaya devam edileceğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığının "inanç özgürlüğü" raporunda, "polis güçleri yardımıyla" Müslümanlara yönelik saldırı ve şiddet olaylarına yönelik endişelere yer verildi.

Yonhap'ın haberine göre de "inanç özgürlüğü" raporunda, Kuzey Kore hükümetinin, 2022'de de dini faaliyetlerde bulunan halkına yönelik "şiddet ve işkence" politikası sürdürdüğü kaydedildi.

Dini faaliyetlerin ve ibadethanelerin zor şartlarda ve gizli yürütüldüğü ifade edilen raporda, "Pyongyang hükümeti, inanç özgürlüğünü neredeyse imkansız hale getirdi." denildi.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Büyükelçisi Reşad Hüseyin, dünyada inanç özgürlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak için çabaladıklarını vurgulayarak, "İnançlarını uygulamak isteyen herkesle her gün dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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