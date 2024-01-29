ABD’den İran'a intikam hazırlığı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
ABD’den İran'a intikam hazırlığı
Ürdün-Suriye sınırında ABD üssüne yapılan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. ABD Savunma Bakanı Austin, ''Askerlerimize yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" dedi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi ve diğer Amerikan askerlerinin yaralanmasının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü söyledi.

"SEÇTİĞİMİZ ZAMAN VE YERDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Bakan Austin, artan saldırılara dair "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

"ÇIKARLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans tanımayacağını belirten Austin, "ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirdi. Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu.

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