ABD'den İran'a yeni yaptırımlar açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'daki temasları sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran’a yönelik önemli mesajlar verdi. Blinken, Tahran’ın Rusya ile iş birliğine dikkat çekerek, İran'ın eylemlerinin ciddi ekonomik sonuçları olacağını vurguladı. ABD'nin gün içinde İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını belirten Blinken, aynı zamanda müttefiklerinden de benzer tedbirler almasını beklediğini ifade etti. Bu açıklamalar, İran'ın Rusya'ya verdiği desteğin özellikle Ukrayna'daki savaş bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Blinken ve Lammy, görüşmeleri sonrası Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirttiler. Blinken, Rusya'nın Ukrayna’da özellikle enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığını ve bu saldırıların devamında Çin’in verdiği desteğin de etkili olduğunu belirtti. Blinken, Çin’in Rusya’ya sağladığı yardımların, Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürdürebilmesi açısından önemli bir unsur olduğunu ve Çin'in bu nedenle sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Basın toplantısında ayrıca Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın korunması, Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer özgürlüğü gibi küresel güvenlik meseleleri de ele alındı. Blinken, hem İngiltere hem de ABD’nin statükonun korunması ve barışın devamı için ortak hareket ettiğini vurgularken, küresel sorunlarda Çin ile iş birliği yapmanın yollarını aramaya devam edeceklerini belirtti.

Blinken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarını ihlal ettiğini ve Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta İran ve Kuzey Kore'den giderek daha fazla yardım aldığını söyledi. İran’ın Rusya’ya ölümcül insansız hava araçları tedarik ettiğini, bu araçların Ukrayna’da kullanıldığını ve İran'da bir dron fabrikası kurulduğunu belirtti. Blinken, ABD’nin bir süredir İran’ın balistik füze sağlama tehlikesine dair uyarılar yaptığını da hatırlattı.

Özellikle Rus askerlerinin İran'da Fath-360 balistik füze sistemini kullanmak üzere eğitildiğini ve bu füzelerin Ukrayna’da kullanılmasının olası olduğunu dile getiren Blinken, Tahran’ın bu adımlarının ekonomik sonuçları olacağını yineleyerek ABD’nin bu konuda müttefikleriyle koordineli çalıştığını belirtti. Ayrıca, İran Air’e yönelik yeni yaptırımların da yolda olduğunu ifade etti.

Orta Doğu’daki krizlerin çözümü konusunda İngiltere ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Blinken, İsrail’in kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonlandırma çabalarına da değinen Blinken, ateşkesin önemini vurguladı ve Gazze’de yaşanan insani krizlerin çözümü için her türlü yardımın hızlandırılacağını belirtti.

Son olarak Blinken, İngiltere’nin savunma stratejisinde NATO’ya öncelik vermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. İngiltere’nin savunma harcamalarını artırma taahhüdünü desteklediklerini ve diğer NATO üyelerinin de benzer adımlar atması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar, Batı ittifakının Rusya’ya karşı daha güçlü bir askeri iş birliği ve ekonomik yaptırımlar yoluyla yanıt vermeye hazır olduğunu ortaya koyuyor.