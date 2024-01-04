ABD'den İran'daki terör saldırısı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün İran'da yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarında ve salı günü Lübnan'da bir Hamas liderinin öldürülmesine yol açan insansız hava aracı saldırısında Washington'un herhangi bir rolü olmadığı konusunda açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, İran'daki iki patlamayla ilgili sorulan soruya , "Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde müdahil olmadı ve bunun aksini iddia eden herhangi bir iddia gülünçtür. Ayrıca İsrail'in de bu patlamaya karıştığına inanmamız için hiçbir neden yok.” cevabını verdi.

Washington'da bir basın toplantısında konuşan Miller, ayrıca, Beyrut'ta Hamas lider yardımcısı Salih el-Arouri ve diğer altı kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili herhangi bir ABD müdahalesini veya önceden bilgisi olduğunu da reddetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby de çarşamba günü benzer bir açıklama yaparak gazetecilere şunları söyledi: "Size sadece El Aruri'nin küresel terörist olarak tanınmış bir kişi olduğunu ve eğer gerçekten öldüyse kimsenin gözyaşı dökmemesi gerektiğini söyleyebilirim'' dedi. ABD'li yetkililerin İsrail'in drone saldırısına karıştığına dair hiçbir belirtisi olmadığını da sözlerine ekledi.