ABD'den İsrail adımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail vatandaşlarının 90 gün süreyle vizesiz olarak ABD'ye girişine izin verdiğini duyurdu. Aynı karar, İsrail tarafından ABD vatandaşlarına da uygulanacak.

KAYNAK: AA
ABD'den İsrail adımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail vatandaşlarının 90 gün süreyle vizesiz olarak ABD’ye girişine izin verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kararın İsrail ve ABD arasındaki ekonomik ve insani bağları güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarının Seyahat Onayı Elektronik Sistemine (ESTA) kayıt yaparak, turizm ve iş seyahatleri için ABD’ye vizesiz giriş yapabileceği bildirildi.

İsrail’in seyahat politikaları güncellendikten sonra ABD vatandaşlarının da İsrail’e aynı amaçlarla vizesiz giriş yapabileceği duyurulan açıklamada, bunun Filistin’deki ABD vatandaşları için de geçerli olacağı kaydedildi.

İsrail, ABD Vize Muafiyet Programı’na dahil edilen 41. ülke oldu.

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu Güncel
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu Spor
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti