ABD'den İsrail adımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail vatandaşlarının 90 gün süreyle vizesiz olarak ABD’ye girişine izin verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kararın İsrail ve ABD arasındaki ekonomik ve insani bağları güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarının Seyahat Onayı Elektronik Sistemine (ESTA) kayıt yaparak, turizm ve iş seyahatleri için ABD’ye vizesiz giriş yapabileceği bildirildi.

İsrail’in seyahat politikaları güncellendikten sonra ABD vatandaşlarının da İsrail’e aynı amaçlarla vizesiz giriş yapabileceği duyurulan açıklamada, bunun Filistin’deki ABD vatandaşları için de geçerli olacağı kaydedildi.

İsrail, ABD Vize Muafiyet Programı’na dahil edilen 41. ülke oldu.