ABD'den İsrail'e atama. Eski Bakan, Büyükelçi oldu

ABD Senatosu, eski Hazine Bakanı Jacob J. Lew'ün, İsrail Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.

KAYNAK: AA
ABD'den İsrail'e atama. Eski Bakan, Büyükelçi oldu

Cumhuriyetçi Senatörlerin muhalefetine rağmen Senato'da yapılan oylamada, Lew'ün İsrail Büyükelçisi olarak atanması 43'e karşı 53 oyla kabul edildi.

Oylama sırasında konuşan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin lideri Jim Risch, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) hazırlanmasındaki rolü dolayısıyla Lew'ün adaylığına yönelik "çekinceleri" olduğunu belirterek söz konusu pozisyona "doğru kişinin" getirilmesinin önemini vurguladı.

- Biden, Lew'ü aday gösterdi

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Lew'ü, İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirilmişti.

Açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Lew'ün, devlet kadrolarında çok sayıda görev aldığına işaret edilmişti.

Lew'ün, halihazırda Lindsay Goldberg LLC şirketinin yönetici ortağı olduğu aktarılan açıklamada, adayın aynı zamanda Columbia Üniversitesinde ziyaretçi profesör olarak görev yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, Lew'ün Harvard Üniversitesinde lisans, Georgetown Üniversitesinde hukuk eğitimini tamamladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Ortodoks Yahudilerinden olan 67 yaşındaki Lew, İbranice biliyor ve ABD'deki Yahudi toplumuyla yakın ilişkileriyle tanınıyor.

Siyonist Yahudi grupların bazıları Lew'ü, Obama dönemindeki "İsrail ve Yahudi karşıtı politikalara" destek vermekle suçluyor ve eleştiriyor.

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