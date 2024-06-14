ABD’den İsrail’e tepki: Derhal geri verin

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Filistinlilere ait paralarla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Miller, bu fonların Filistin halkına ait olduğunu ve İsrail hükümetine bu durumu net bir şekilde ilettiklerini belirtti. Ayrıca, fonların derhal Filistin yönetimine aktarılması gerektiğini vurguladı.

Miller, Filistin halkının kendi kaynaklarına erişebilme ve hükümetlerini finanse etme yeteneğinin önemli olduğunu ifade etti ve Smotrich'in aldığı kararın "son derece yanlış" olduğunu vurguladı. Bu tür bir kararın sadece Filistin halkına değil, aynı zamanda İsrail'in çıkarlarına da zarar verdiğini savundu.

Sözcü, Filistin Yönetimi'nin uzun yıllardır Batı Şeria'da istikrarı korumak için büyük çaba harcadığını ve İsrail hükümetinin bu tür bir eyleminin bölgedeki istikrarı bozma ve İsrail'in kendi güvenliğine zarar verme riskini artırabileceğini belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Haziran'da, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) kesinti yapılarak, bu paranın İsrailli ailelere aktarılması talimatını vermişti.