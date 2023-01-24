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ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında açıklama: Saygısızca ve tiksindirici

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur’an-Kerim’in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 00:56
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ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında açıklama: Saygısızca ve tiksindirici

ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında açıklama: Saygısızca ve tiksindirici
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Türkiye’nin Stochholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayına da değindi.

Price, "Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir" dedi.

Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida’da bir papazın Kur’an-ı Kerim’i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak “Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor” dedi.

Sözcü, “Aynı zamanda İsveç’te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa’daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız" diye konuştu.

Bir muhabirin, “Birleşmiş Milletler dahi kınadı, Dışişleri Bakanlığının bunu kınamaktan alıkoyan şey nedir?” sorusuna Price, “Kimse orada yaşananları savunmuyor. Aynı şeyi üst düzey İsveçli yetkililerden de duydunuz. Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor” yanıtını verdi.

Price, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi. (AA)

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