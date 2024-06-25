ABD’den konut maliyetlerine yönelik adımlar

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’den konut maliyetlerine yönelik adımlar

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek üç senede uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek amacıyla ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını aktardı.

Yellen tarafından yapılan açıklamada, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye ilişkin yeni finansman kaynaklarını açıkladı.

Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına vurgu yapan Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını ifade etti.

Yellen, ülke genelinde maliyetleri düşürmek maksadıyla konut arzını artırmaya dair yaptıkları çalışmaları aktararak, ABD Kongresi, eyaletler ve yerel yönetimleri daha fazla harekete geçmeye çağırdı.

Küresel mali krize rağmen 2000'den 2019'a kadar, konut fiyatlarının iki katına çıktığını ve ortalama gelirlerden daha hızlı arttığını belirten Yellen, yüksek konut maliyetlerinin, ülke genelindeki Amerikalıların geniş kesimini etkilediğini ifade etti.

Yellen, gelecek üç senede uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek amacıyla ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını söyleyerek, yeni programın öncelikle ülkede uygun fiyatlı konut arzını artırmaya odaklanacağını söyledi.

Bakan Yellen ayrıca, federal konut kredisi bankalarına konut programlarına ilişkin harcamalarını artırmaları için çağrı yaptı.

İlgili Haberler
Bayramda plajlar doldu taştı
Bayramda plajlar doldu taştı
Konut fiyat enflasyonunda yüzde 2,2'lik artış
Konut fiyat enflasyonunda yüzde 2,2'lik artış
Son Haberler
Putin'den ateşkes çıkışı Dünya
Putin'den ateşkes çıkışı
Hanefi Avcı'dan Yargıtay'a Sinan Ateş çağrısı: MHP'ye soruşturma açılmalı Gündem
Hanefi Avcı'dan Yargıtay'a Sinan Ateş çağrısı: MHP'ye soruşturma açılmalı
Şah İsmail Hatayi anıldı Kültür Sanat
Şah İsmail Hatayi anıldı
Devlet Bahçeli rahatsızlandı. Gazeteciler alandan çıkarılıyor Gündem
Devlet Bahçeli rahatsızlandı. Gazeteciler alandan çıkarılıyor
Antalya Gazipaşa'da bahçeye giren kurt hayvanları yedi Yerel Haberler
Antalya Gazipaşa'da bahçeye giren kurt hayvanları yedi
Firari şüpheli yakalandı Gündem
Firari şüpheli yakalandı
Mourinho'yu arayanlar bulamadı. Bakın nerede ortaya çıktı Spor
Mourinho'yu arayanlar bulamadı. Bakın nerede ortaya çıktı