ABD’den konut maliyetlerine yönelik adımlar

Yellen tarafından yapılan açıklamada, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye ilişkin yeni finansman kaynaklarını açıkladı.

Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına vurgu yapan Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını ifade etti.

Yellen, ülke genelinde maliyetleri düşürmek maksadıyla konut arzını artırmaya dair yaptıkları çalışmaları aktararak, ABD Kongresi, eyaletler ve yerel yönetimleri daha fazla harekete geçmeye çağırdı.

Küresel mali krize rağmen 2000'den 2019'a kadar, konut fiyatlarının iki katına çıktığını ve ortalama gelirlerden daha hızlı arttığını belirten Yellen, yüksek konut maliyetlerinin, ülke genelindeki Amerikalıların geniş kesimini etkilediğini ifade etti.

Yellen, gelecek üç senede uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek amacıyla ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını söyleyerek, yeni programın öncelikle ülkede uygun fiyatlı konut arzını artırmaya odaklanacağını söyledi.

Bakan Yellen ayrıca, federal konut kredisi bankalarına konut programlarına ilişkin harcamalarını artırmaları için çağrı yaptı.