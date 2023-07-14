ABD'den Libyalılara gerginlik uyarısı

ABD, Libyalı tarafları ülkede gerginliği artıracak eylemler konusunda uyardı.

ABD'den Libyalılara gerginlik uyarısı

ABD, Libyalı tarafları ülkede gerginliği artıracak eylemler konusunda uyardı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya Devlet Yüksek Konseyinin bazı üyelerine seyahat yasağı getirilmesi ve keyfi gözaltılardan endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede gerginliği artıracak ve Libya halkının taleplerinin gerçekleşmesi önünde engel oluşturacak eylemler konusunda uyarıda bulunuldu.

LİBYA BASINI GÖZALTILARI DUYURMUŞTU

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri dün yaptığı açıklamada, Konsey üyelerinin pasaportlarına el konulması ve seyahatten men edilmeleriyle ilgili Başsavcı Es-Sıddık es-Sur'a acilen harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) açıklamasında ise seyahatten men edilenlerin sayısının en az 5 olduğu belirtilmiş ancak kimlikleri açıklanmamıştı. UNSMIL, eski Maliye Bakanı Farac Bumatari'nin de başkent Trablus'ta gözaltına alınanlar arasında olduğu yönünde haberler bulunduğunu belirtmişti.

Libya basınında çıkan haberlerde, gözaltıların, Abdulhamid ed-Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümetine bağlı iç güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

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