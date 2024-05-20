ABD’den Reisi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki kişilerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Miller, yaptığı açıklamada, ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin , Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer heyet üyelerinin İran'ın kuzeybatısında bir helikopter kazasında ölümü sebebiyle resmi olarak taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Miller, İran'ın yeni cumhurbaşkanını seçerken, ABD'nin de "temel insan hakları için mücadele eden" İran halkına olan desteğini bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşünde helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi sonrası Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) Reisi’yi bulması için gönderdi. Akıncı İHA'nın belirlediği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını ifade etti.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinden sonra Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayı sonrası halka sunuluyor. Halk istediği adaya oy veriyor.