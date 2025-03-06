ABD'den Rumlara özel eğitim: Türk kıyılarına gizlice nasıl çıkılır?

ABD, Rum Milli Muhafız Ordusu ile “Proteas-04" tatbikatını gerçekleştirmesinde dikkat çeken analizler geldi. 17-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata ABD’li komutanlar, Rumlara düşman kıyılarına gizlice nasıl çıkılır eğitimi verdi. Tatbikata, ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie S. Davis de katıldı.

ABD'NİN KIBRIS BÜYÜKELÇİSİ TATBİKATI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Milli Gazete'nin haberinde yer alan bilgilere göre; Rum Milli Muhafız Ordusu ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ortak askeri tatbikat düzenledi. "Proteas-04" olarak adlandırılan tatbikat, iki ülke arasındaki İkili Savunma İş Birliği Programı'nın bir parçası olarak 17-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tatbikatlar, su altı patlayıcı yerleştirme, hedef angajmanı ve düşman kıyılarına gizli çıkışlar dahil olmak üzere bir dizi özel operasyon senaryosuna odaklandı. Tatbikatın amacı, iki kuvvet arasındaki koordinasyonu, bilgi paylaşımını ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek olarak açıklandı. Tatbikata Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmay Başkanı George Tsitsikostas katıldı. ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie S. Davis tatbikatı izleyerek, açıklamalarda bulundu. Davis, Rum Yönetimi ve ABD arasında artan işbirliğini önemine vurgu yaptı.

ÜÇ AY ÖNCE İMZALAYIP DUYURMUŞLARDI

6-9 Ağustos tarihlerinde de, Rum Ulusal Muhafız Ordusu hava ve kara kuvvetleri ile birlikte ABD ordusu, özellikle hava savunma sistemlerinin entegrasyonu, ortak harekât kabiliyetinin geliştirilmesini hedefleyen bir askeri tatbikat gerçekleştirmişlerdi. Bu tatbikat sonrası, 19 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa'da ABD ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusu savunma ve işbirliği anlaşması imzaladı. ABD’nin ‘Kıbrıs Büyükelçiliği’ Türkiye’ye nispet yaparcasına bunu sosyal medya hesabından duyurmayı da ihmal etmedi.

Bu gelişmelerin Milli gazetedeki yorumu ise şu şekilde oldu:

"Anlaşılan o ki bu tatbikatlar geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yapılıyor, fakat burada büyük bir çarpıklık var. ABD ve Türkiye NATO üyesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise NATO üyesi değil, o zaman şu soru akıllara geliyor, NATO üyesi ABD, NATO üyesi olmayan Rum yönetimi ile NATO üyesi Türkiye’nin kıyılarına gizlice çıkmak için eğitim veriyor."

RUM GENELKURMAY BAŞKANI KAHİRE’DE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmay Başkanı George Tsitsikostas, 20-23 Ocak tarihlerinde resmi ziyaretlerde bulunmak için Mısır’a gitmişti. Ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini genişletmek amacıyla Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Ahmed Khalifa ile görüşen George Tsitsikostas bu ziyaretten hayli mutlu ayrılmıştı. Ziyaretin ABD ile imzalanan anlaşmanın hemen ardından gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Rumların bütün bu çabalarının nedeni Doğu Akdeniz’de askeri gücünü artırıp enerji kaynaklarını gasp etmeye devam etmek.