ABD'den Rus siber güvenlik şirketi hakkında şok karar

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'den Rus siber güvenlik şirketi hakkında şok karar

ABD hükümeti, Rus siber güvenlik devi Kaspersky'ye ölümcül darbesini vurdu.

2017'de İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) Kaspersky ürünlerinin herhangi bir hükümet bilgisayar sisteminde kullanılmasına yönelik yasağıyla başladı. Şimdi, Ticaret Bakanlığı şirkete Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılması için son bir hamle yaptı.

Kaspersky, 20 Temmuz 2024 itibariyla "ABD'li kişilerle bir veya daha fazla bilgi ve iletişim teknolojisi (ICTS) işlemini içeren herhangi bir yeni anlaşmaya girmekten men edildi" ve 30 Eylül 2024 itibarıyla artık antivirüs imzası veya kod tabanı güncellemeleri sağlayamayacak.

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