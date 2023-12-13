ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 7 Türk şirket de listede yer aldı

Euronews Türkçe’nin haberine göre ABD, Rusya’ya askeri teçhizat sağlayan 150’den fazla kişi ve kuruluş yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uçak parçaları ve X-ray sistemleri de dahil olmak üzere teknoloji, ekipman ve girdilerin sevkiyatı konusunda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin merkezli bazı şirketlerin de yaptırım listesine alındığı kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen konu hakkında yaptığı açıklamada Kremlin’in Rusya’yı istikrarlı bir şekilde ‘savaş ekonomisine’ dönüştürdüğünü vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunu sadece yerli üretim ile yapamayacağının altını çizen Yellen, açıklanan yaptırımların Rus ordusunun acilen ihtiyaç duyduğu teçhizatları sağlayan kişileri hedef aldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptırım kararına ilişkin “Rusya’nın Ukrayna’daki suçlarının ve Rusya’nın yürüttüğü savaşı finanse edip destekleyenlerin hesap verebilirliğini teşvik etmek için elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Listede Türkiye’den de 7 şirket yer aldı.

Bu şirketlerin isimleri şöyle:

- Bosfor Avrasya İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

- Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

- Globus Türkiye Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi,

- Kartal Exim Dış Ticaret Limited Şirketi,

- Konomar Gemi Elektrik Ve Elektronik Limited Şirketi,

- Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi.

- Özkaya Otomotiv Mamülleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi