ABD’den sonra Britanya da İsrail’e destek için bölgeye güç gönderiyor

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, orduya Doğu Akdeniz’e konuşlanma talimatı verdi. Kararın, İsrail’i desteklemek ve bölgedeki gerilimi önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Gazze’ye Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın “Aksa Tufanı” adını verdiği kapsamlı saldırıyla başladı. Gazze’den İsrail’e binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da Gazze’ye savaş ilan ederek onlarca savaş uçağıyla saldırı başlattı. Gazze’de 1354 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 49 kişi yaralandı. İsrail’de ise 1300 kişi öldü, 3 bin 300 kişi yaralandı.

ABD ve Britanya’dan İsrail’e Destek

ABD, İsrail’e destek için bölgeye uçak gemisi ve savaş uçakları gönderme kararı almıştı. Benzer bir karar Britanya’dan da geldi. Britanya Başbakanlığının açıklamasına göre, Kraliyet Donanması’na ait “RFA Argus” ve “RFA Lyme Bay” gemileri Doğu Akdeniz’e gönderilecek. Ayrıca, deniz devriye ve gözetleme uçağı da bölgedeki tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren uçmaya başlayacak.

ABD’den sonra Britanya da İsrail’e destek için bölgeye güç gönderme kararı aldı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Saldırının ardından resmi savaş ilan eden İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları ve ablukası ağırlaşıyor. ABD, İsrail’e destek için bölgeye uçak gemisi ve savaş uçakları gönderme kararı almıştı. Benzer bir karar Britanya’dan da geldi.

AA’nın Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasından aktardığına göre Britanya Başbakanı Rishi Sunak, orduya Doğu Akdeniz’e konuşlanma talimatı verdi. Kararın ‘İsrail’i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek’ gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Kraliyet Donanmasına ait ‘RFA Argus’ ve ‘RFA Lyme Bay’ gemilerinin Doğu Akdeniz’e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da ‘bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere’ yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.