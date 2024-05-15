ABD'den Sudan'daki HDK komutanlarına yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sudan’daki durumun dikkatle izlendiği ve şiddet nedeniyle belirli kişilere yönelik yaptırımların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, Darfur’daki şiddet olaylarına karışmaları nedeniyle RSF liderlerinden Ali Yagoub Gibril ve Osman Mohamed Hamid Mohamed’in yaptırım listesine eklendiği bildirildi. RSF’nin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan yüz binlerce insanın hayatının tehlikede olduğu belirtilerek, RSF ve Sudan Silahlı Kuvvetleri’ne saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunuldu.

SUDAN’DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan’da, Ömer el Beşir’in 30 yıllık yönetiminin halk ayaklanması sonucu devrilmesinin ardından, sivillerin de yer aldığı geçici hükümete karşı ordu ve RSF tarafından gerçekleştirilen darbe sonucu başlayan güç mücadelesi bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

2023 Nisan ayı ortalarında başlayan ve ülkenin çoğu bölgesinde süren çatışmalarda, ordu kuzey ve doğu eyaletlerinde, RSF ise batı ve güney eyaletlerinde etkinliğini koruyor. Savaşı sona erdirmek için Suudi Arabistan ve ABD’nin arabuluculuğunda Cidde’de başlatılan görüşmeler, Mısır’ın liderliğindeki komşu ülkelerin barış çabaları, Doğu Afrika Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin girişimleri ve Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılan müzakereler başarısız oldu.

BM raporlarına göre, Sudan’daki çatışmalar dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinden birine yol açmış, 16 binden fazla insan ölmüş, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edilmiş ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma ihtiyaç duymakta.