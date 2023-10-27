ABD'den Suriye'de flaş operasyon: İran Devrim Muhafızları’na ait 2 tesis vuruldu

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait 2 askeri tesisin vurulduğunu duyurdu.

ABD'den Suriye'de flaş operasyon: İran Devrim Muhafızları’na ait 2 tesis vuruldu

ABD, Suriye’de İran’a ait askeri tesisleri hedef aldı.

Savunma Bakanlığı (Pentagon)'ndan yapılan açıklamaya göre, Devrim Muhafızları'na ait 2 hedef vuruldu.

NTV’nin aktardığına göre, "Bölgedeki Amerikan askerlerine yapılan saldırılar karşılıksız bırakılmayacak ve ABD kendini savunacak" denilen açıklamada, saldırılar devam ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini savunacağı belirtildi.

Ayrıca, "İran destekli grupların Amerikan üslerine yönelik saldırıları kabul edilemez ve durmalı." açıklaması yapıldı.

SURİYE'DE ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR

Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

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