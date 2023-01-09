9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Suriye'deki üs ve askeri noktalarına yeni takviye

ABD'den Suriye'deki üs ve askeri noktalarına yeni takviye

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına son 3 günde Irak toprakları üzerinden 100’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:45
Takip Et

ABD'den Suriye'deki üslerine takviye. 100'e yakın araçla silah taşındı

ABD'den Suriye'deki üs ve askeri noktalarına yeni takviye
+
Aa
-

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait takviyeler, 6 ve 8 Ocak'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100’e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
2
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
6
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
7
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.