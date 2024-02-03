ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: İran destekli gruplar vuruluyor

Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde İran destekli gruplara ait 11 hedef, kimliği belirsiz hava araçları tarafından vuruldu.

Ayyaş Depoları, Kuriyye, Herri, Hayadariyye, Bişri, Mezar Ali Çiftlikleri, Rahbe Kalesi ve sanayi bölgesinin hedef alındığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 İran yanlısı savaşçının öldüğü belirtildi.

Ancak Mezar Ali Çiftliği'ne düzenlenen hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydediliyor.

Vurulan söz konusu yerlere yönelik hava saldırıları devam ediyor.

Amerikan ABC haber kanalı hava saldırısını, 3 askerinin öldüğü saldırıya yanıt olarak ABD'nin yaptığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan ABD güçlerine yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Biden, saldırı sonucu 3 ABD askerinin öldüğünü ve en az 34 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından düzenlendiğini söylemişti.