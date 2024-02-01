ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı. Karar ABD askerlerinin öldürülmesiyle geldi

ABD ile sıcak ilişkilerin kurulduğu bir dönemde dikkat çekici bir gelişme yaşandığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran destekli Hizbullah'a ve Devrim Muhafızları Ordusu'na kritik mali destek veren üç şirket ve bir Türk'ün ABD kontrolündeki mülklerine erişimi engellediği açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kuruluşlar, Suriye hükümeti de dahil olmak üzere İran mallarının satışından yüz milyonlarca dolar gelir elde edildi. Bu emtia satışları, DMO-QF ve Hizbullah'ın devam eden terörist faaliyetleri ve bölgedeki diğer terör örgütlerine desteği için önemli bir finansman kaynağı sağlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İRAN’DAN MALLARINI ALIP SATAN ŞİRKETE YAPTIRIM

Hazine Bakanlığı, küresel piyasada İran mallarını satın alan, taşıyan ve satan Türkiye merkezli Mira Ihracat Ithalat Petrol'e ve İbrahim Ağaoğlu adıyla da bilinen şirketin genel müdürü ve sahibi İbrahim Talal el-Uveyr'e yaptırım uyguladığını ifade edildi.

Ayrıca Lübnan merkezli iki kuruluşa da yaptırım kararı alındığı belirtildi. Hizbullah'a bağlı bir şirket olan ve İran mallarının Suriye'ye büyük miktarda satışını kolaylaştıran Yara Offshore SAL ve yüz milyonlarca dolar değerindeki İran mallarının Suriye'ye sevkiyatını kolaylaştırarak IRGC-QF'yi finanse eden Hydro Company for Drilling Equipment Rental’di.

ABD ASKERLERİ ÖLDÜKTEN SONRA KARAR ALINDI

Yaptırımların bir sonucu olarak, hedef alınan kişilerin ABD'deki veya ABD'li kişilerin kontrolü altındaki tüm mülkleri bloke edildi.

Yaptırımların, ABD'nin Ürdün'deki askeri üslerine düzenlenen saldırıların ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

ABD yaptırımları genellikle ABD'li kişilerin belirlenmiş veya başka bir şekilde engellenmiş kişilerin mal varlıklarıyla işlem yapmasını yasaklar.

Ayrıca, yaptırım uygulanan kişilerle belirli işlere girişen ABD dışı finans kuruluşları ve diğerleri de yaptırımlara maruz kalabilir ya da bir yaptırım işlemine tabi tutulmaktadır.