ABD'den Türk şirketlerine yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan kıdemli bir yetkili ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye’deki beş şirkete ve bir Türk vatandaşına yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD'den Türk şirketlerine yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili haber ajansı Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, Biden yönetiminin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında bir Türk vatandaşına ve Türkiye'deki beş şirkete yaptırım kararı alacağını duyurdu.

Reuters'ın 'son dakika' olarak aktardığı haberde yetkili, Rusya'ya yaptırımları delmekle suçlanan Türk vatandaşının ve şirketlerin bugün açıklanacağını söyledi.

"YAPTIRIMLARI DELMEYE YARDIM EDİYORLAR"

Söz konusu Türk vatandaşının ID Ship Agency'nin sahibi İlker Doğruyol olduğu öğrenilirken, Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi, Denkar Ship Construction, ID Ship Agency ve CTL Limited şirketlerinin yaptırım listesinde yer aldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, yaptırım kapsamına alınan kişi ve şirketlerin, Rusya’nın savunma bakanlığına bağlı gemilere yönelik yaptırımları delmeye yardım ettiği iddia edildi.

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Haberde, yaptırım kararının ABD-Türkiye ilişkileri için kritik bir zamana denk geldiğinin altı çizilirken, ABD’nin İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için meclisin açılmasını beklediği kaydedildi.

"ENDİŞELERİMİZİ 18 AYDIR PAYLAŞIYORUZ"

Son dönemde ABD Hazine Bakanı Wally Adeyemo da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey ABD’li yetkili Türkiye’ye gelerek diplomatik temasta bulunmuştu. Reuters bu ziyaretleri, “Herhangi bir Türk şirketinin Rusya’ya yardım etmesini engellemek için bir kampanya” olarak yorumlamıştı.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan üst düzey yetkili, “Son 18 aydır Türkiye hükümetine ve özel sektöre endişelerimizi paylaştık ve onların Rusya savaşıyla bağlantılı yaptırım uyguladığımız kurum ve kuruluşlarla iş yapmanın önemli risklerini söyledik” ifadelerini kullandı.

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