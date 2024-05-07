ABD'den Türkiye ve İsrail'e tek cümlelik çağrı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'den Türkiye ve İsrail'e tek cümlelik çağrı
Türkiye’nin İsrail’i Gazze'de ateşkesi kabul etmeye zorlamak amacıyla bu ülkeyle ticareti durdurma kararı almasının ardından ABD iki ülkeye aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Her ikisi de müttefikimiz ve aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermeleri için onları teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Miller mevcut durumla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

abdliyetkili.jpgCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişte yaşanan karşılıklı söz düellolarının hızla tırmanmasının ardından ABD’nin Türkiye ile ilgili kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda genellikle temkinli davrandığı yorumları yapılıyor.

turkiyeisrail.jpgANKARA KESİN KARARINI GEÇEN HAFTA AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanlığı geçen hafta İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, “İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır” denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, İsrail’e sert sözlerle yüklenerek, Türkiye'nin ticaret boykotu yoluyla İsrail'i "ateşkesi kabul etmeye zorlamaya" ve yapılan yardımları artırmaya çalışacağını ifade etmişti.

erdogan.jpgBaşta ABD olmak üzere tüm Batı’nın İsrail için çalıştığını söyleyen Erdoğan, “Ne yazık ki Filistin halkı ölüme mahkum edildi. Bunun karşısında daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık.” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki 9.5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu anımsatarak, buna rağmen İsrail’le ticaret kapılarını kapattıklarını belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da benzer kararları kendilerinin de alacağını ifade ederek, Türkiye’nin aldığı karara tepki göstermişti.

katz.jpg

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... İsrail ordusu Refah'a girdi
İsrail'in savaş kabinesi Refah'a saldırı kararı aldı. Hamas ateşkes dedi ama...
Erdoğan Hamas'ın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı. 'Batılı ülkeleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum'
İsrail'de bakanlardan Netanyahu'ya çekiliriz tehdidi
İsrail'de inşaatlar durdu. Ticaret hamlesi işe yaradı
Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti
Erdoğan İsrail ile kesilen ticaret hakkında konuştu. 'Amacımız Netanyahu Hükümetini ateşkese zorlamaktır'
Ticaret Bakanlığı açıkladı: İsrail ile tüm ithalat ve ihracat işlemleri durduruldu
Son Haberler
Airfryer'da patates kızartması böyle pişirilirse çıtır çıtır oluyor. Cihazın performansı artıyor Yemek Tarifleri
Airfryer'da patates kızartması böyle pişirilirse çıtır çıtır oluyor. Cihazın performansı artıyor
Bilecik Belediyesi 20 milyon TL’ye kadar borçlanacak Yerel Haberler
Bilecik Belediyesi 20 milyon TL’ye kadar borçlanacak
Ordu’da kurbanlık hayvan çalanlar yakalandı Yerel Haberler
Ordu’da kurbanlık hayvan çalanlar yakalandı
Beşiktaş yeni transferini açıkladı. İmzalar atıldı Spor
Beşiktaş yeni transferini açıkladı. İmzalar atıldı
Fenerbahçe'de kriz çıktı. İsmail Kartal kara kara düşünüyor Spor
Fenerbahçe'de kriz çıktı. İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Sirkeyi kesinlikle uzak tutmanız gereken 5 yer. Faydadan çok meğer zararı varmış Keşfet
Sirkeyi kesinlikle uzak tutmanız gereken 5 yer. Faydadan çok meğer zararı varmış