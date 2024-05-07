ABD'den Türkiye ve İsrail'e tek cümlelik çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Her ikisi de müttefikimiz ve aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermeleri için onları teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Miller mevcut durumla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişte yaşanan karşılıklı söz düellolarının hızla tırmanmasının ardından ABD’nin Türkiye ile ilgili kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda genellikle temkinli davrandığı yorumları yapılıyor.

ANKARA KESİN KARARINI GEÇEN HAFTA AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanlığı geçen hafta İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, “İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır” denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, İsrail’e sert sözlerle yüklenerek, Türkiye'nin ticaret boykotu yoluyla İsrail'i "ateşkesi kabul etmeye zorlamaya" ve yapılan yardımları artırmaya çalışacağını ifade etmişti.

Başta ABD olmak üzere tüm Batı’nın İsrail için çalıştığını söyleyen Erdoğan, “Ne yazık ki Filistin halkı ölüme mahkum edildi. Bunun karşısında daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık.” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki 9.5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu anımsatarak, buna rağmen İsrail’le ticaret kapılarını kapattıklarını belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da benzer kararları kendilerinin de alacağını ifade ederek, Türkiye’nin aldığı karara tepki göstermişti.