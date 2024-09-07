ABD’den Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık askeri yardım

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD’den Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık askeri yardım

ABD’den, Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan silah ve teçhizattan oluşan 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e ilave askeri desteğini sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşında savunma amacıyla acil ihtiyaç duyulan silahlar ve teçhizatı kapsayan yeni askeri paketin 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, pakette hava savunma füzeleri, roket sistemleri, topçular için mühimmat, tanksavar silahları, Bradley piyade savaş araçları ile diğer zırhlı araçların bulunduğu kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün ülkesinin Almanya’daki Ramstein Üssü’nde 24'üncüsü düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda ABD Başkanı Joe Biden’in 250 milyon avroluk yardım paketini açıklayacağını duyurmuştu.

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