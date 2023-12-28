ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım yapılacağını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 250 milyon dolarlık pakette karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının yer alacağı belirtildi.

Biden yönetiminin, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin Senato’dan geçmesi için yeni yılda da çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler tasarıya, içinde Meksika sınırında güvenliğin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişti.