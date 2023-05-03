ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yardım

ABD, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık silah yardımı yapacağını açıkladı.

ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yardım

Editör: Erhan Songür

ABD'li yetkililer, ülkelerinin Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderdiğini ve resmi duyurunun bugün erken saatlerde yapılmasının beklendiğini söyledi.

Yardım paketinde, topçu mermileri, obüsler, HIMARS için roketler, havan topları, füzeler ve tanksavar tüfekleri içeriyor.

ABD ilk kez uçaklardan fırlatılan ve ilerleyen Ukrayna Kara Kuvvetlerine Hava Desteği’nde kullanılabilecek Hydra-70 roketlerinin de gönderileceğini açıkladı.

Silahların Pentagon stoklarından geleceği ve daha önceki teslimatlar gibi yapılacağı belirtildi.

Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'ya 37. silah sevkiyatı, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un Ukrayna'nın 'Evet, her şey hazır' dediği ve karşı saldırının konuşulduğu döneme denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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