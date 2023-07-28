ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi. Tam 400 milyon dolar

Editör: Osmancan Erok

Pentagon'un Rusya'ya karşı kullanması için Ukrayna Ordusuna yönelik yeni bir askeri paket hazırlığı içinde olduğunu bildirildi.

Özellikle ABD basınında yer alan iddialara göre Pentagon, Ukrayna'ya yapacağı yeni yardım paketinin 400 milyon dolar değerinde olduğu ve gelişmiş hava savunma ve topçu mühimmatından oluştuğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin son günlerde yaptığı bir açıklamada Washington'un, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri ve mühimmatı temin etmek için elinden gelen her çabada bulunacağını belirtmişti.