ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı

Resmi internet sitesinde yayınlanan bir duyuruda, bölgedeki son durumun değerlendirilmesi neticesinde, Amerikan vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının güncellendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, özellikle Lübnan'da mevcut olan Amerikalılara güvenliklerini sağlamaları ve ülkenin güneyine yakın bölgelerde bulunanların derhal çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan'daki vatandaşlarını güvenliklerini sağlamak amacıyla güvenli bölgelere geçmeleri konusunda uyardı. Özellikle ülkenin güney kesimlerindeki Amerikan vatandaşlarına, olası risklerden kaçınmak için bölgeyi hemen terk etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.