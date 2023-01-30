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ABD'den yeni terör uyarısı: Galata ve İstiklal

ABD Türkiye Büyükelçiliği, vatandaşlarına "Kur'an yakma eylemlerine misilleme yapılması ihtimaline karşı Batılıların sık sık ziyaret ettiği Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal caddesi gibi yerlerde dikkatli olunması lazım." uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:19
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ABD'den yeni terör uyarısı: Galata Taksim ve İstiklal caddesi gibi yerlerde dikkatli olun

ABD'den yeni terör uyarısı: Galata ve İstiklal
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Birkaç gün önce "Avrupa'daki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sebebiyle Türkiye'de teröristler misilleme eylemleri yapabilir. Özellikle kiliseler hedef alınabilir ve bu saldırılardan önce teröristler hiçbir uyarı yapmayabilir. Hedeflerinde Batılıların gittiği ibadethanelerin bulunması olası" mesajını yayınlayan ABD Büyükelçiliği, yeni bir uyarıda bulundu.

“Önceki uyarıya güncelleme” ibaresini kullanan ABD Ankara Büyükelçiliği, yayınladığı uyarı mesajında şu ifadeleri kullandı:

ABD hükümeti, vatandaşlarını İstanbul ve diğer şehirlerdeki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik görevlere yönelik olası terör saldırılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor. Batılıların sık sık ziyaret ettiği Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal caddesi gibi yerlerde dikkatli olunması lazım. Türk yetkililer bu durumu takibe aldı ve soruşturuyor. Kur'an yakma eylemlerine yönelik misilleme terör saldırısı tehlikesine ilişkin uyarımız güncellenmiştir.

Neler yapılmalı:

Batılıların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerde temkinli olun

Kalabalıktan uzak durun

Göze batmayın

Çevrenizde neler olup bittiğine dikkat edin

Yerel basını takip edin

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AVRUPA’DA KUR’AN PROVOKASYONLARI

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Cuma namazı çıkışında Kur’an-ı Kerim yaktı.

Fransa, Almanya ve ABD, bu eylemlerden sonra “Türkiye’de Batılılara yönelik misilleme terör eylemleri yapılabilir” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE’DEN YANIT GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanlığı, polis şiddeti sebebiyle siyahi bir gencin öldüğü ABD’ye seyahat uyarısında bulunarak diplomatik yanıt verdi. Yapılan uyarıda, Türk vatandaşlarına ırkçı saldırılara karşı dikkatli olunması, protesto ve gösteri yapılan alanlardan uzak durulması ve yabancı düşmanlığına karşı temkinli olunması söylendi.

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