22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AB’den Airbnb'ye vergi yaptırımı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunması ve ilgili vergileri ödemesi gerektiğine karar verdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:51
Takip Et

AB’den Airbnb'ye vergi yaptırımı

AB’den Airbnb'ye vergi yaptırımı
+
Aa
-

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'nin İtalya’daki vergi uygulamalarına karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, AB hukukunun kısa süreli mülk kiralamalarda ulusal vergi rejimi kapsamında bilgi toplamayı veya stopaj vergisi ödemeyi engellemediğine hükmetti. Kararla, Airbnb İtalya'daki faaliyetlerine ve kira sözleşmelerine ilişkin bilgileri ülkenin vergi kurumuyla paylaşmak ve ülkede söz konusu olan stopaj vergisini ödemek zorunda olacak.

İtalya yasaları uyarınca, kısa süreli kiralama şirketlerinin sözleşmelerindeki bilgileri vergi makamlarına iletmesi ve söz konusu gelirlerinden yüzde 21 oranında vergi ödemesi gerekiyordu. Airbnb, bu uygulamanın AB içinde hizmet sunma özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.