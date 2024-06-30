AB’den Belarus’a yaptırım

AB Konseyi, Rusya'ya sağladığı destek nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik genişletilmiş yaptırımların uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Belarus aracılığıyla mevcut yaptırımların atlatılmasının engellenmesi amacıyla Rusya ve Belarus ekonomisi arasındaki yoğun entegrasyondan kaynaklanan sorunların ele alındığı belirtildi. Ayrıca, hem sivil hem de askeri (çift kullanımlı) gelişmiş ürün ve teknolojilere yönelik Belarus'a ihracat yasağının genişletildiği vurgulandı.

Belarus'a denizcilik seyrüsefer ürünleri, teknolojileri ve lüks malların ihracatına ilave kısıtlamalar getirildiği bildirildi. Açıklamada, altın, elmas, helyum, kömür, ham petrol gibi mineral ürünlerinin Belarus'a doğrudan veya dolaylı olarak ithal edilmesinin, satılmasının veya transfer edilmesinin yasaklandığı ifade edildi.

AB ayrıca, Belarus'a muhasebe, denetim, mimarlık, mühendislik gibi hizmetlerin sağlanmasını da yasakladı. Ürünlerin Belarus'ta kayıtlı araçlarla AB sınırları içinde kara yoluyla taşınamayacağı da açıklamada belirtildi.

AB ülkelerindeki ihracatçıların, Belarus'a yönelik hassas mal ve teknolojiler ile savaş malzemelerinin ihracatını engellemek için gelecekteki sözleşmelerine "Belarus'a hayır" maddesi ekleyecekleri ifade edildi. Ayrıca, Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörünün ilerlemesine katkıda bulunabilecek ürün ve teknolojilerin ülke topraklarından geçişinin de yasaklandığı belirtildi.

AB, geçtiğimiz haftalarda Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etmişti. Yeni yaptırım paketi, mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukları kapatmayı ve yaptırımların çevresinden dolaşılmasını zorlaştırmayı hedefliyor. AB, enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ürünler, lüks mallar, altın ve elmas dahil geniş bir yelpazeye yayılan kısıtlamalarıyla Rusya'ya yönelik ticaret, finans ve diğer sektörlere de kapsamlı bir şekilde yaptırım uyguluyor.