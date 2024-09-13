AB’den İran’a yeni yaptırım sinyali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran’ın Rusya’ya balistik füze ve dron transfer ettiği gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

BJosorrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yapımı balistik füzelerin Rusya’ya transferini şiddetle kınadığını belirterek, bu durumun Avrupa’nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Josep Borrell, açıklamasında, "İran'ın balistik füze ve dron programlarına karşı yeni tedbirlerle hızla karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullanarak, AB'nin İran’a karşı yeni yaptırımlar hazırlığında olduğunu duyurdu.

AB'nin İran’a yönelik yaptırımları, "insan hakları ihlalleri, yayılmacı nükleer enerji faaliyetleri ve Rusya'ya sağladığı askeri destek" gerekçesiyle 2011 yılında yürürlüğe girmişti.

Bu yaptırımlar, İran'ın nükleer ve askeri programlarının kontrol altına alınması ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla düzenli olarak güncelleniyor ve son olarak 13 Nisan 2025’e kadar uzatılmıştı. Yeni yaptırımların, mevcut tedbirlere ek olarak İran’a yönelik baskıyı artırması bekleniyor.